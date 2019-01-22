لاغارد محذرة: خروج بريطانيا بلا اتفاق "أسوأ سيناريو"

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء، إن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يثير ضبابية في أوروبا والمملكة المتحدة، محذرة من أن الخروج البريطاني بدون اتفاق سيكون "السيناريو الأسوأ"، وفق رويترز.



وكان الصندوق حذر في نوفمبر/تشرين الثاني من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيكلف بريطانيا 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 29 مارس.

ورفضت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي الدعوات لتأجيل خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي، مؤكدة أنها ستمضي قدما في الجهود الرامية إلى الحصول على مشروع قانون للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، عبر خطة تكون مرضية للبرلمان البريطاني.

وتقول ماي إنها ستجري المزيد من المحادثات مع مشرعي #الحكومة و #المعارضة بشأن مخاوفهم من الاتفاق قبل العودة إلى زعماء #الاتحاد_الأوروبي.

ويصر الاتحاد الأوروبي على أن اتفاقية الانسحاب لا يمكن إعادة التفاوض بشأنها.

ورفض البرلمان في الأسبوع الماضي خطة ماي لاتفاق الانفصال، وواجهت مهلة حتى الاثنين للتوصل إلى "الخطة البديلة". وسوف يناقش البرلمان خطة ماي، وبدائل اقترحها المشرعون يوم 29 يناير.