ملفات شائكة تغيّب قادة بارزين عن "دافوس 2019"

لن يحضر نجم "منتدى دافوس" للعام الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فعاليات الدورة الحالية التي ستنطلق غداً الأربعاء، بسبب أزمة الإغلاق الحكومي، وقد سحب #ترمب معه الوفد الرسمي.

كما أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مشغول بتداعيات السترات الصفر، أما رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي فمشغولة هي الأخرى بمخاض #البريكست.

كما يغيب أيضاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس الصين، ثاني اقتصاد في العالم والذي شارك فيه قبل عامين حيث سيحضر نائبه.

ومن المنتظر أن يستقبل المنتدى 3000 شخصية من رؤساء دول ورؤساء تنفيذيين وقياديين من القطاع الخاص، من ضمنهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ورئيس البرازيل الجديد المثير للجدل، إلى جانب الأمير وليام الذي يشارك في جلسة حول الصحة العقلية، ومقدم ومنتج وثائق البي بي سي، سير دافيد اتنبرو.

وتشارك حوالي 210 شخصيات عربية في #دافوس_2019 ، 75 من الإمارات يترأسهم ولي عهد إمارة #دبي الشيخ حمدان بن راشد، و50 شخصية من السعودية بينهم وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد، كما تشارك الملكة رانيا من الأردن إلى جانب الأمير حسين بن عبدالله.

ومن اللافت حصول المخرجة السعودية هيفاء المنصور على جائزة الكريستال من المنتدى الاقتصادي العالمي، وهي جائزة تمنح لفنانين وشخصيات ثقافية استطاعوا إحداث تغييرات إيجابية في مجتمعاتهم.

وتبلغ نسبة مشاركة المرأة 22% أي ضعف ما كانت عليه في دورة عام 2001، وسيحضر أصغر مشارك وهو مصور عمره 16 عاماً وأكبر مشارك هو سير دافيد اتنبرو منتج ومقدم وثائق البي بي سي، الذي يبلغ من العمر 92 عاماً.