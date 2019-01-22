هكذا تحركت أسعار السلع والخدمات بالسعودية

أظهر تقرير #الهيئة_العامة_للإحصاء السعودية GaStat تراجع 6 مجموعات رئيسية مهمة من السلع والخدمات الاستهلاكية، خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.

وكشف التقرير الصادر عن الهيئة اليوم تراجع مؤشر الأسعار في #السعودية أو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين أو مؤشر #التضخم في 6 مجموعات من السلع والخدمات هي كالآتي:

1- قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات تراجع مؤشره بنسبة 0.5%.

2- قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى تراجع المؤشر فيه بنسبة 0.5.

3- قسم النقل سجل تراجعاً بنسبة 0.2%.

4- قسم تأثيث وتجهيزات المنزل تراجع المؤشر فيه بنسبة 0.1%.

5- قسم الاتصالات شهد تراجعاً بنسبة 0.1%.

6- قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة تراجع بنسبة 0.1%.

وعلى أثر هذا التراجع سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا بنسبة 0.3% إلى 106.2 نقطة خــــــلال شهــــر ديسمبر 2018 مقارنـــة مع 106.5 نقطة مع شهر نوفمبر 2018.

ويجري احتساب #الرقم_القياسي للأسعار عبر مقارنة مجموعة من الخدمات والسلع التي يستهلكها معظم سكان السعودية ضمن مجموعات من السلع والخدمات تقيس نسبة التغير في أسعارها في كل شهر.

وعلى المستوى السنوي سجل المؤشر للرقم القياسي العام لأسعار #المستهلك خــــــلال شهــــر ديسمبر 2018 ارتفاعاً مقارنـــةً بنظيره من العام السابق بنسبة 2.2%، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة 106.2 نقطة في شهر ديسمبر 2018 ارتفاعًا من 103.9 في شهر ديسمبر 2017.

وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها 10 من الأقسام الرئيسية المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك:

1- قسم النقل ارتفع بنسبة 12.0%.

2- قسم التبغ ارتفع بنسبة 10.2%.

3- قسم المطاعم والفنادق ارتفع بنسبة 7.3%.

4- قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات صعد بنسبة 7.1%.

5- قسم تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفع بنسبة 5.0%.

6- قسم الترفيه والثقافة ارتفع بنسبة 4.6%.

7- قسم الصحة صعد بنسبة 4.0%.

8- قسم الاتصالات ارتفع بنسبة 1.1%.

9- قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة شهد ارتفاعا بنسبة 0.8%.

10- قسم التعليم ارتفع المؤشر بنسبة 0.2%.

وعلى مستوى المقارنة السنوي شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، هــــما:

1- قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.1%.

2- قســـــم الملابس والأحذية بنسبة 3.2%.