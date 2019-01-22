وسط التباطؤ الاقتصادي.. أين تكمن فرص الاستثمار بـ2019؟

أعرب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى إنفستكورب محمد العارضي عن "تفاؤله"، رغم كل ما يحكى عن تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وقال العارضي، في مقابلة مع العربية على هامش منتدى #دافوس_2019 ، إن الفرص الاستثمارية لا تزال موجودة سواء في إدارة الدين، أو شركات الملكية الخاصة "private equity"، أو القطاع العقاري.

وتابع: "#الاقتصاد_الأميركي لا يزال قويا، وهو ينمو بشكل جيد لجهة دخول المستثمرين أو التخارج من السوق، حتى إن الاقتصاد الصيني رغم تباطئه إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6% جاءت إيجابية".

وعن استثمارات #إنفستكورب ، أكد العارضي المضي قدما في الاستثمار في القطاع العقاري سواء في أميركا أو أوروبا، كذلك الاستثمار في شركات الملكية الخاصة في 2019.

وأوضح أن الاستثمار في العقارات في السوق الأميركية، شملت معظم الولايات المتحدة الأميركية سواء مساكن الطلبة، أو مساكن العوائل، أو العقار التجاري الخاص المرتبط باللوجستيات والتقنية، مشيرا إلى أن الاستثمار في المستودعات سيشكل فرصا ممتازة في العام الحالي.

وفي سؤال عن السوق الصينية، وصف رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى إنفستكورب دخول الشركة السوق الصينية بـ"المبادرة الجيدة"، حيث تلمسنا رغبة استثمارية من مستثمرينا وشركائنا.

ونوه العارض بأن السوق الهندية هي من الأسواق الواعدة في 2019 وما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية "مشجعة"، كاشفا عن إقدام الشركة قريبا على فتح مكتب بالهند وشراء أعمال في مومباي.