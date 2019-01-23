أميركا متفائلة بإيجاد مخرج للصراع التجاري مع الصين

أبدى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تفاؤله أمس الثلاثاء، بالتوصل إلى نتيجة طيبة في المحادثات التجارية القادمة مع الصين، وقال إنه من الممكن تفادي صراع القوى العظمى بين البلدين.

ويشير بومبيو، الذي كان يتحدث عبر الفيديو إلى قمة #دافوس السنوية لكبار رجال الأعمال، إلى المفاوضات الممتدة التي تهدف إلى تفادي تهديد الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، بزيادة رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار في أوائل مارس.

وبدأ بومبيو بوصف #الصين بأنها عدوانية تجاه جيرانها، لكنه قال إن النزاع يمكن حله إذا قبلت بكين بمبادئ التجارة العادلة والمفتوحة، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال: "هناك من يقولون إنه لا مفر من صراع القوى العظمى بين البلدين. لا نرى الأمر بتلك الطريقة".

وفي إشارة إلى الجولة القادمة من محادثات التجارة، المقرر أن تعقد يومي 30 و31 يناير في واشنطن، أضاف: "أنا متفائل بأننا سنستقبلهم بشكل جيد، وسنخرج بنتيجة طيبة من تلك المحادثات".

وتتماشى تصريحاته مع أخرى أدلى بها ترمب في مطلع الأسبوع الجاري، حين قال إن المحادثات تسير على خير ما يرام. لكن ترمب نفى أنه يدرس إلغاء الرسوم على الواردات الصينية.

من ناحية أخرى، نفى مسؤول رفيع في البيت الأبيض ما أوردته تقارير إعلامية عن رفض الولايات المتحدة عرضاً صينياً لعقد محادثات تمهيدية في واشنطن، قبل الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقده الوفدان التجاريان الأسبوع المقبل.

وكانت تلك الأنباء عن إلغاء الاجتماع التي ذكرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" وشبكة CNBC، أدت إلى تراجع حاد في الأسواق الأميركية. لكنها قلصت خسائرها بعد نفيها بشكل قاطع من مدير المجلس الاقتصادي القومي لاري كودلو.

وتسببت #الحرب_التجارية بين الولايات المتحدة والصين في اضطراب أسواق المال العالمية، وساهمت في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وأعلنت الصين الاثنين، عن أضعف معدل نمو سنوي لها في نحو ثلاثة عقود، إذ تأثرت سلباً بزيادة الرسوم التجارية الأميركية، فيما عزى صندوق النقد الدولي خفضه لتوقعاته العالمية لعام 2019 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر إلى الحرب التجارية.