الأوروبيون يصادقون على اتفاق "بريكست" الأسبوع المقبل

قال أعضاء في البرلمان الأوروبي، إنه من المتوقع أن يبدأ البرلمان الأسبوع المقبل إجراءاته للتصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي جرى التفاوض بشأنه بين الاتحاد ولندن على الرغم من أن بريطانيا مازالت تواجه صعوبة في وضع اللمسات الأخيرة عليه.

وبينما ينظر البرلمان البريطاني في سبل المضي قدماً في هذا الملف، طالب حزب العمال المعارض أمس الثلاثاء بإجراء استفتاء ثانٍ بشأن #بريكست.

وأبلغ #الاتحاد_الأوروبي بريطانيا أنه ينتظر مقترحاتها، وبأن الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه، ورفضه مجلس العموم، لا يزال هو الاتفاق الأفضل المتاح أمامها.

وعن الموافقة البرلمانية المطلوبة لإدخال الاتفاق حيز التنفيذ، قالت دانوتا هوبنر عضو البرلمان الأوروبي: "نأمل بدء إجرائنا في نهاية يناير".

وعبرت عن اعتقادها بأن تتم إحالة الاتفاق إلى البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع المقبل، حتى يتمكن الأعضاء من الانتهاء من التصديق عليه قبل موعد الخروج المقرر في 29 مارس.

وقال جي فرهوفستاد أمام جلسة البرلمان الأوروبي ذاتها أمس الثلاثاء، إن البدء في عملية التصديق سيبعث بإشارة مهمة.

ودعا أعضاء آخرون إلى مزيد من التفكير الاستراتيجي من جانب الاتحاد الأوروبي، وإبداء المرونة اللازمة للحفاظ على علاقات وثيقة مع بريطانيا.

في المقابل، رأى أعضاء آخرون ضرورة عدم تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد بسبب الصراع السياسي الداخلي في بريطانيا، على أن يتم ذلك خلال شهرين، ويمضي الاتحاد الأوروبي بعد ذلك قدماً بحرية فيما يتعلق بجدول أعماله الخاص.