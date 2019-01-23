البيت الأبيض يحذر من نمو صفري إذا استمر الإغلاق الحكومي

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن #الولايات_المتحدة والصين يمكنهما التوصل لاتفاق بشأن التجارة بحلول موعد انتهاء مهلة في أول مارس آذار.



وأكد هاسيت، في مقابلة مع شبكة تلفزيون سي.إن.إن، "نعم، أنا واثق بأن ذلك يمكن أن يحدث وأن المحادثات تسير قدما".



وذكر هاسيت أيضا إنه لا يرى أي خطر لخفض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة وسط الإغلاق الجزئي للحكومة، قائلا إن محمل اقتصاد البلاد يبقى قويا.



وأضاف أنه في حين أن الإغلاق يزيد الشكوك التي تحيط بالاقتصاد، إلا أن إدارة #ترمب ما زالت تتوقع نموا عند 3% للعام الحالي وترى أن فرص حدوث ركود في 2020 قريبة جدا من الصفر.



لكنه هاسيت قال إن أميركا قد ينتهي بها الحال إلى نمو "صفري" في الربع الأول من العام إذا استمر إغلاق الحكومة للأشهر الثلاثة بكاملها.