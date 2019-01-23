رؤية السعودية 2030 تحقق أهداف التنمية المستدامة

أكدت الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة في وزارة #الاقتصاد السعودية هيفاء آل مقرن، أن #رؤية المملكة 2030 تحقق في منظومتها وبرامجها أهداف التنمية المستدامة، التي تدعمها السعودية بوصفها دولا فاعلة وجزءا مهما من المجتمع الدولي.

وقالت آل مقرن في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش #المنتدى_الاقتصادي_العالمي بمدينة #دافوس السويسرية، إن المملكة كجزء من المجتمع الدولي ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر اعتماد الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه التنمية.

وأشارت إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، يتطلب اهتماماً قوياً بالنواحي الاجتماعية والبيئية مثل العمل على #توليد_الوظائف وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الابتكار والفن والإبداع.

كما أشارت إلى مشاريع الطاقة المتجددة، التي تعزز الدعم البيئي، مثل المشاريع الضخمة للاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقالت إن مشروع سكاكا للطاقة المتجددة يستهدف توليد 300 ميغاوات من الطاقة الشمسية، ضمن برنامج الطاقة المتجددة الذي يضع مستهدفات كبيرة أمامنا.

كما أشارت إلى العمل على التقدم المستمر في 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة، والتي تجري مراجعتها بشكل مستمر وترسل تقارير بها إلى الأمم المتحدة.

وتحدثت عن اهتمام رؤية السعودية، بوجود باقة تحفيزية للقطاع الخاص، للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتوفير التمويل المستدام للقطاع الخاص، بجانب عدم إغفال دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الربحية.