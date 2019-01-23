عجز الموازنة العمانية يتقلص 43% في 11 شهرا

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، أن #سلطنة_عمان سجلت عجزا في الموازنة بلغ 1.87 مليار ريال (4.86 مليار دولار) خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني، بانخفاض نسبته 43% مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.



واستفادت سلطنة عمان المنتجة للنفط من ارتفاع إيرادات الخام في 2018، مع صعود أسعار النفط العام الماضي بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تطبقها الدول المنتجة.

وتوقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تراجع متوسط إنتاج الأعضاء إلى 30.83 مليون برميل يومياً خلال عام 2019، مقارنة مع 31.86 مليون برميل في عام 2018.

وكانت المنظمة توصلت إلى اتفاق في ديسمبر الماضي مع كبار المنتجين المستقلين يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، منها 800 ألف برميل سيلتزم بها أعضاء #أوبك، والبقية سيتحملها غير الأعضاء.