فرنسا: الآلية الخاصة بالتجارة مع إيران ستنجز خلال أيام

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إنه من المفترض أن تكون الآلية الخاصة بالتجارة مع إيران جاهزة خلال الأيام المقبلة.

وكانت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية سيجال ماندلكر قد قالت في نوفمبر الماضي إن واشنطن ليست منزعجة كثيرا بشأن فكرة الآلية الأوروبية التي تهدف إلى تجنب العقوبات الأميركية على إيران، حيث تنسحب الشركات بالفعل من الجمهورية الإسلامية بأعداد كبيرة.

وأضافت آنذاك "لست قلقة بشأن الآلية ذات الغرض الخاص في الحقيقة نهائيا... أعتقد أننا سنجد آليات إضافية يمكننا العمل من خلالها سويا".

وإعادة فرض العقوبات جزء من جهود على نطاق أوسع يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإجبار إيران على كبح برامجها النووية والصاروخية، وكذلك وقف دعمها لقوى في اليمن وسوريا ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.

وفي مايو أيار، انسحب ترمب من اتفاقية 2015 النووية بين إيران وست قوى عالمية، وأعادت واشنطن فرض الجولة الأولى من العقوبات على طهران في أغسطس آب.

وأبدى الاتحاد الأوروبي معارضته للسياسة الأميركية في اليوم الذي أعلنت فيه واشنطن سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، وقال في وقت سابق إنه سيطلق الآلية ذات الغرض الخاص.