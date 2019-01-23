وثيقة تخفض أسعار الربط بين شركات الاتصالات السعودية

اعتمدت #هيئة_الاتصالات وتقنية المعلومات في #السعودية وثيقة محدثة للعرض المرجعي لربط الاتصال البيني (RIO) المقدمة من شركة الاتصالات السعودية.

وتعنى الوثيقة المحدثة بتنظيم خدمات البيع بالجملة الخاصة بمقدم الخدمة الذي يتمتع بشبكة #اتصالات واسعة وضخمة في مناطق عدة (مقدم الخدمة المسيطر) مع شبكات مقدمي خدمة الاتصالات الآخرين؛ وذلك بهدف ضمان توفير بيئة تنظيمية تتسم بالعدالة والشفافية لجميع مقدمي خدمات الاتصالات.

ويسهم تحديث وثيقة العرض المرجعي لربط الاتصال البيني (RIO) في تخفيض أسعار البيع بالجملة بين مقدمي الخدمة، مما له الأثر في تخفيض أسعار الخدمات التي تقدم للمستخدمين النهائيين الأفراد والتجاريين.

وتعد هذه الوثيقة مرجعًا تنظيميًا لضمان توفر الخدمات لجميع مقدمي الخدمة بالتساوي ودون تمييز بالأسعار أو جودة الخدمات المقدمة، وعاملًا مساعدًا لتحقيق المزيد من التنافسية في القطاع مما له الأثر الإيجابي على تنوع الخدمات وتعدد مقدمي الخدمة للمستخدم النهائي.

يذكر أن الهيئة قد اعتمدت هذا التحديث للعرض المرجعي لربط الاتصال البيني (RIO) بعد الدراسة والتحليل وتقييم تجارب الدول الأخرى بالإضافة إلى أخذ مرئيات مقدمي الخدمة الآخرين.