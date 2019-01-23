وزيرة الاستثمار المصرية: زيادة عدد الشركات الجديدة 40%

أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر سحر نصر في مقابلة مع العربية، على هامش المنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد ساهمت في رفع الاستثمارات الخاصة في مصر لـ45% بالسنة الحالية.

وبينما لفتت نصر إلى أن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلادها من 7.9 مليار دولار إلى 7.4 مليار دولار يعود إلى تباطؤ النمو العالمي، وانخفاض حجم التدفقات الاستثمارية عالمياً، أكدت أن نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية ارتفع بنسبة 0.4%.

ونوهت وزيرة الاستثمار المصرية بزيادة عدد الشركات الجديدة بنسبة 40%، مقارنة بالعام المالي السابق، وهذه مؤشرات "إيجابية جداً"، لاسيما مع تصنيف "أونكتاد"مصر بين أقوى 10 اقتصادات نموا.