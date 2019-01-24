التويجري: إطلاق برنامج تطوير الصناعة الاثنين المقبل

قال وزير الاقتصاد السعودي، محمد التويجري، إنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.6% هذا العام.

وأشار التويجري، في مقابلة مع "العربية" على هامش " #دافوس_2019 "، إلى أن القطاع غير النفطي سينمو 2.4% في العام 2019.

وأكد التويجري :"نهتم بزيادة المحتوى المحلي وتوفير الوظائف عند النظر إلى النمو الاقتصادي وهذا يدخل ضمن الأهداف الأساسية لبرامج رؤية 2030 من برنامج التخصيص إلى برنامج الصناعة الذي سوف يطلق يوم الاثنين وغيره من البرامج".

وقال: "أطلقنا 4 عمليات تخصيص في يناير 2019 جميعها ممولة 100% من القطاع الخاص، وهي بداية باكورة لخصخصة باقي القطاعات".

وعن الحاجات التمويلية للمملكة لعام 2019، لفت إلى أن أكثر من 50% من مشتري السندات الأخيرة كانوا من أوروبا وأميركا، "وما يهمنا هو تنويع قاعدة المستثمرين في هذه السندات، خطة التمويل من خلال السندات تخدم ميزانية السعودية بالدرجة الأولى، ولكن أيضاً من أهادفنا النظر إلى نسبة هذا الدين من الناتج المحلي، نسبة خدمة الدين في المستقبل..".

وفي سؤال عن خطط المملكة لطرح 32 مليار دولار سندات محلية وعالمية في 2019، قال: "السوق هو الذي سيحدد التوقيت المناسب لهذه الطروحات، بحيث تكون معادلة الموازن بين إصدار السندات المحلية والعالمية تخدم السعر وتخدم التصنيف الائتماني".