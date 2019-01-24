لندن: "باركليز" دفع مئات الملايين لقطر بشكل غير قانوني

قال المدعي العام في #لندن إن 4 مسؤولين سابقين في بنك Barclays، قد تواطؤوا لإخفاء مدفوعات غير قانونية إلى مسؤولين قطريين، قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني.

وكان قد تم اتهام الرئيس التنفيذي السابق John Varley وثلاثة آخرين بالاحتيال في القضية التي تعود أحداثها إلى 2008 ، عندما استخدم البنك "وسائل غير مشروعة" لجمع 11 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين خليجيين لإنقاذه من أزمته المالية، وذلك في مقابل إخفاء التحويلات المذكورة.



كانت قطر قد قامت وقتها بضخ أربعة مليارات جنيه استرليني في بنك #باركليز مقابل فائدة قدرها 3.25%، وهي ما يمثل أكثر من ضعف ما دفعه "باركليز" للمستثمرين الآخرين في ذلك الوقت.