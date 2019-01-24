مصر.. على خريطة الاستثمار العالمي لهذه الأسباب

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مناخ بلاده أصبح مشجعاً للاستثمار، مؤكداً أن كبريات الشركات العالمية تضع مصر ضمن خريطة استثماراتها المستقبلية.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء المصري، أن "مدبولي" أكد في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي، أنه لا قلق مطلقاً حول مستقبل مسار الإصلاح الذي قامت به البلاد بعد انتهاء تنفيذ برنامج الصندوق.

وأضاف أن الحكومة المصرية عازمة على المضي قدماً في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والبناء عليها بما يعزز مكانة الاقتصاد المصري.

وأشار "مدبولي" إلى أن "المُحاورة الأميركية أشادت بما حظيت به المشاركة المصرية من اهتمام وصدى، لا سيما في ظل النجاح الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".

وحول تعاون مصر مع الصين في تنفيذ مشروعات تنموية، أوضح "مدبولي" أن تنوع شراكات مصر مع دول العالم هو جزء من السياسة الخارجية للدولة المصرية، وأن بلاده تسعى لتعزيز الاستفادة من مختلف الشركاء بما يعزز قدراتها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وقبل أيام، كشف تقرير حديث، أن شركة "مرسيدس بنز" الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات أعلنت عودة أعمالها في مصر.

وقال رئيس قطاع الإنتاج الدولي في شركة "مرسيدس بينز" الألمانية، ماركوس شيفر، إن شركته ستقوم باستئناف عمل خطوط مصانعها في مصر لتجميع السيارات، لافتة إلى التطور الإيجابي الذي شهدته السوق المصرية في الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال "شيفر" إن شركته تتطلع إلى استئناف العمل في مصر قريباً، منوهاً إلى أن "مرسيدس بنز" تدرس إنتاج موديلات إضافية في الدولة العربية.

ورحب رئيس الوزراء المصري بعودة استثمارات الشركة في مصر، مؤكداً أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً باستقطاب الشركات الكبرى للعمل في مصر، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وزيادة فرص العمل".

وعلى هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع شركة "لازارد" العالمية للترويج للفرص الاستثمارية في الدولة العربية.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، أن مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وقعت اتفاقاً مع شركة "لازارد" العالمية للترويج للفرص الاستثمارية فيها.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، أن المستهدف من الاتفاق مع "لازارد" جذب شركات استثمارية كبرى تساهم في خلق فرص العمل ونقل تكنولوجيا حديثة وزيادة وتنمية الصادرات.