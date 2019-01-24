موظفو الشركات البريطانية يتقاضون أكبر زيادات بـ10 سنوات

أشار مسح شركات اليوم الخميس إلى أن أرباب العمل البريطانيين منحوا موظفيهم أكبر زيادات في #الأجور في 10 سنوات أوائل 2019، في مؤشر جديد على أن معدل البطالة بالغ الانخفاض بالمعايير التاريخية بدأ في تسريع وتيرة نمو الأجور.

ووفقا لأرقام أولية جمعتها "اكسبرت اتش.آر" لبيانات الأجور، فقد سجلت اتفاقات الأجور السنوية المبرمة هذا الشهر متوسطا بلغ 2.8% مقارنة مع زيادات بنسبة 2% في ديسمبر/كانون الأول.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن أجور العمال نمت بأسرع وتيرة لها في أكثر من 10 سنوات وبنسبة بلغت 3.4% بما يتناقض مع مؤشرات أخرى على حدوث تباطؤ اقتصادي قبل خروج بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي وذلك مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ منتصف السبعينيات.

وفي حين توقع #بنك_إنجلترا المركزي تحسنا في نمو الأجور، قال كبير الخبراء الاقتصاديين فيه آندي هولدين في أكتوبر/تشرين الأول، إن هناك مؤشرات على "فجر جديد" لزيادات الأجور.

وبافتراض تنفيذ سلس نسبيا للمرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال بنك إنجلترا إنه سيحتاج لرفع سعر الفائدة تدريجيا لتعويض ضغوط التضخم الناتجة عن سوق العمل.