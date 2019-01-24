روبنشتاين: 3 مخاطر تحدق بالاقتصاد العالمي في 2019

قال ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لدى Carlyle Group، إن أبرز المخاطر العالمية لعام 2019 تتمثل في الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية و #البريكست و #الحرب_التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" على هامش #منتدى_دافوس، أنه في الوقت الحالي الخطر الأكبر هو الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، يليه البريكست والمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي حال تم حل هذه القضايا الثلاث، سيكون الاقتصاد الأميركي والعالمي على أفضل حال في 2019.

وحول المخاوف من حدوث ركود اقتصادي هذا العام، قال: "لا أعتقد أنه سيحدث أي ركود عالمي، نحن في اتجاهنا إلى تباطؤ عالمي، قد يتقلص إذا تم حل القضايا الثلاث، وهي الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، و البريكست والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وأضاف: "أنا متفائل بشأن الإغلاق الحكومي في أميركا وأعتقد أنه سينتهي قريباً، كما أعتقد أنه سيتم عقد صفقة تجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد أشهر قليلة من الآن، وفي ما يخص البريكست إعادة التصويت قد تكون خطوة جيدة وإيجابية".

من ناحية أخرى، استبعد روبنشتاين أن ترتفع الأسواق المالية كثيرا هذا العام، معتبراً أن الأسعار الحالية منطقية، وأن أداء الأسواق سيعتمد على المحادثات الصينية الأميركية ونتيجة البريكست.

وحول اتجاه الدولار خلال العام الجاري، أشار إلى أن هذا العام سيكون عام الدولار، وأن قوة الدولار ستستمر.