انتقاد أميركي لسياسة الهند تجاه التجارة الإلكترونية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن #الحكومة_الأميركية قلقة بشأن تعديلات القوانين التي تنظم التجارة الإلكترونية وإنها أبلغت مسؤولين في #نيودلهي بأن هذه السياسة ستعطل خطط استثمارات شركتي وول مارت و #أمازون في الهند.

ويعد هذا أحدث احتجاج ضمن سلسلة من الاحتجاجات الأميركية ضد #السياسات_الحكومية الهندية التي تؤثر على الشركات الأميركية، ويأتي في الوقت الذي يحاول فيه البلدان حل قضايا أخرى تنغّص التجارة بين البلدين.

وتحظر قواعد الاستثمار في #التجارة_الإلكترونية الجديدة بالهند، والتي تبدأ من الأول من فبراير شباط، على الشركات بيع المنتجات عبر شركات أخرى تكون لها فيها مصلحة تتعلق بأسهم. كما تحظر أيضا على الشركات إبرام صفقات مع بائعين للبيع حصريا على منصاتهم.