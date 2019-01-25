وزراء 75 بلداً يبحثون تنظيم التجارة الإلكترونية

أطلق وزراء 75 بلداً في #منظمة_التجارة_العالمية في #دافوس محادثات لتنظيم التجارة عبر #الإنترنت بطريقة "أكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر فعاليةً وأمناً"، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان.

وشارك في إطلاق المبادرة وزراء من #الاتحاد_الأوروبي والولايات المتحدة والصين وغيرها.

وأكدت #المفوضة_الأوروبية للتجارة أن "التجارة الإلكترونية باتت واقعاً في مناطق عديدة من العالم" من الاتحاد الأوروبي و #الولايات_المتحدة والصين.

وأضافت "لذلك بات من واجبنا أن نوفر لمواطنينا وشركاتنا بيئة تجاريةً تكون أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر أمناً وفعالية".