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وزراء 75 بلداً يبحثون تنظيم التجارة الإلكترونية

المصدر: دافوس - رويترز
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أطلق وزراء 75 بلداً في #منظمة_التجارة_العالمية في #دافوس محادثات لتنظيم التجارة عبر #الإنترنت بطريقة "أكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر فعاليةً وأمناً"، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان.

وشارك في إطلاق المبادرة وزراء من #الاتحاد_الأوروبي والولايات المتحدة والصين وغيرها.

وأكدت #المفوضة_الأوروبية للتجارة أن "التجارة الإلكترونية باتت واقعاً في مناطق عديدة من العالم" من الاتحاد الأوروبي و #الولايات_المتحدة والصين.

وأضافت "لذلك بات من واجبنا أن نوفر لمواطنينا وشركاتنا بيئة تجاريةً تكون أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر أمناً وفعالية".

كلمات دالّة

#الاتحاد الأوروبي, #دافوس, #المفوضة الأوروبية, #الإنترنت, #الانترنت, #منظمة التجارة العالمية, #الولايات المتحدة

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