الجدعان: ندرس توسيع منتجات تشملها الضريبة الانتقائية

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي إن إصدارات السعودية من السندات والصكوك ستكون دولية ومحلية.

وأشار الجدعان إلى أن الطلب القوي على الإصدار الأخير للسندات يؤكد الثقة في #اقتصاد_السعودية.

وفيما يخص لبنان قال الجدعان "السعودية ولبنان يرتبطان بعلاقات استراتيجية ممتدة على سنوات طويلة، مؤكدا توجه المملكة لدعم اقتصاد لبنان".

وأضاف "لم يتم تحديد المبادرات لدعم #الاقتصاد_اللبناني".

وأوضح أن #لبنان والسعودية يرتبطان بعلاقات استراتيجية ممتدة على سنوات، وأن المملكة مستمرة في دعم استقرار واقتصاد لبنان.

وأكد وزير المالية السعودي أن بلاده مستمرة في التباحث مع الدول الخليجية بشأن ضريبة السلع الانتقائية، حيث تتم دراسة لتوسيع قائمة المنتجات التي ستطبق عليها ضريبة السلع الانتقائية.

وأشار الجدعان إلى أن المملكة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.