نيوم: شباب السعودية يشاركون في بناء منطقة المستقبل

أكد الرئيس التنفيذي لنيوم، نظمي النصر، أن "توظيف شباب سعوديين ليكونوا جزءا من الخليط العالمي من الموظفين في نيوم يأتي ليتعلموا من المرحلة ولاكتساب الخبرات، ويشاركوا في بناء منطقة المستقبل".

جاء ذلك في مقابلة النصر مع "العربية" على هامش مشاركته بجلسة لمؤسسة #مسك السعودية تحت عنوان مهندسي الاقتصاد في المستقبل، لعرض تجارب شركات عالمية في تحفيز الشباب في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد بمدينة #دافوس السويسرية.

وأكد الرئيس التنفيذي لنيوم أن "العمل يجري لوضع استراتيجية وخطة يتوجب العمل بموجبها، وهذا ما يحصل في نيوم، حيث نوظف شبابا سعوديين ليكونوا جزءا من الخليط الذي يوجد في نيوم حاليا وليتعلموا مستقبلا من هذه المرحلة الخبرة".

وأضاف أن "رحلة نيوم تتضمن تحويل الحلم إلى حقيقة، ليكون للشباب دور في قيادة نيوم بعد عقود من الزمن".

وتحدث عن "الإعلان عن بداية المرحلة الأولى، ويجب أن نتذكر أن نيوم لا يمكن اختزاله في قرية أو مدينة، وهو عبارة عن منطقة متكاملة ستبنى بها مدن وسيكون الأهم هو بناء اقتصاد متكامل معتمد على 16 قطاعاً اقتصادياً متكاملاً، وهي النواة لبناء هذا الاقتصاد".

وأشار إلى "وجود عمل شاق ودؤوب بجانب الاتصال مع جميع #الشركات المحلية والعالمية"، موضحاً أن "الشهور المقبلة ستبشر ببدايات قوية".

وناقشت الجلسة المتغيرات السريعة الحاصلة في #وظائف المستقبل، حيث تواجه الشركات العالمية تحديات في توفير بيئة العمل المثالية لجذب جيل الشباب الذي لديه تطلعات مختلفة لسوق العمل.

وقامت شركات عالمية منها SAP وAdecco وهي إحدى أكبر شركات #التوظيف حول العالم، بعرض تجاربها الخاصة لتحفيز الشباب.