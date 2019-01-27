هل تتأثر تحويلات اللبنانيين بقرار المصرف المركزي؟

قال نائب رئيس إقليمي لدى Western Union في الشرق الأوسط، حاتم سليمان، إن قرار المصرف المركزي اللبناني الإلزامي بقبض التحويلات بالليرة اللبنانية فقط، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على العملاء أو تحويلات اللبنانيين المغتربين.

وأضاف سليمان "تحويلات اللبنانيين من الخارج لن تتأثر بقرار المركزي اللبناني، لا من ناحية العمولة أو سعر الصرف طالما أن سعر الصرف مثبت على الدولار".

ولفت إلى أن لبنان في المرتبة الثانية في تلقي التحويلات عربيا بعد مصر، حيث يستقبل 8 مليارات دولار سنويا، وهذا المبلغ يمثل 14% من حجم الناتج المحلي للبنان.

وأشار سليمان إلى أن قرار الالتزام بالتحويلات بالعملة المحلية موجود في Western Union، وقال "ندفع بالعملة المحلية في 130 بلدا من إجمالي عدد البلدان التي نتواجد بها وعددها 200 بلد".

وكانت وكالة "موديز" قد خفضت التصنيف الائتماني للبنان إلى CAA1، وعدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، بحسب "رويترز".

وقالت الوكالة إن استمرار التأخير في تشكيل الحكومة سيزيد الضغوط على السيولة في #لبنان، مشيرة إلى أن استجابة حكومة لبنان لزيادة المخاطر على #الاستقرار_المالي ستشمل إعادة جدولة ديون، بما قد يشكل تخلفاً عن السداد، بموجب تعريف #موديز.