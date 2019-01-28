السعودية.. انطلاق مشروع Pan-Asia بمليار دولار غداً

أكد نائب وزير الطاقة لشؤون الصناعة في السعودية، عبدالعزيز عبد الكريم، أن أسعار #الطاقة والمواد الخام واللقيم للصناعات تعتبر أهم ميزة تنافسية تميز القطاع الصناعي في المملكة، مشيراً إلى الاحتفال بانطلاق مشروع ضخم بمليار دولار لمرحلته الأولية غداً في منطقة جازان.

وأشار عبدالكريم في مقابلة مع "العربية" إلى "الاحتفال المرتقب غداً بمشاركة من منظومة الطاقة ومنظومة هيئة الاستثمارات العامة والهيئة الملكية بالجبيل (ينبع) وشركتي سابك وأرامكو ببدء مشروع Pan Asia المقدرة استثماراته في مرحلته الأولى بنحو مليار دولار، تأتي غالبيتها من مستثمرين أجانب صينيين وبقروض داخلية".

كما أشار إلى إجراءات الحكومة في توفر البيئة الصناعية المحفزة للاستثمار، في قطاعات الكيماويات والصناعات الدوائية وغيرها.

ووصف تلك القطاعات بأنها باتت حيوية وجذابة والسبب أن الدولة وضعت برنامج توفر جميع التسهيلات للمستثمرين، من نواحي التسهيلات المالية والمدن الصناعية والخدمات اللوجستية وتسهيلات من ناحية تعزيز العوائد عبر أسعار الطاقة.

وقال إن "من أهم محفزات الصناعة في السعودية أن أسعار الطاقة، منافسة لجميع دول العالم، وحجم الاستثمارات الأجنبية سيتعزز مع هذه الميزة".

كما أشار إلى المستهدفات الضخمة من قطاع الصناعات العسكرية، التي تمثل مستهدفات هائلة تصل إلى 50% من المحتوى المحلي نهاية 2030.

وتحدث عن المحفزات المخصصة لقطاع الصناعات الدوائية، وأهمها افتتاح مركز اللقاحات بكلفة 200 مليون ريال، الذي وفرته الدولة لدعم الصناعات الدوائية، التي تشهد تطورا في جدة وفي منطقة سدير في السعودية، وسوف تنتعش هذه الصناعات بسبب الطلب الكبير عليها.

واعتبر أن قرارات هيئة دعم المحتوى المحلي السعودية، شكلت مستوى مهما للقياس، من حيث الدعم الواضح للصناعة، وشكلت قرارات هيئة المحتوى المحلي، حافزاً مهما للمستثمرين وداعماً أساسياً في تحديد متطلبات الوظائف المخصصة للسعوديين، بجانب تدريب الكفاءات وتعزيز الاستثمار في الأبحاث والتطوير.

وكذلك وضعت هيئة المحتوى المحلي شروطاً للشراء ومستهدفات للتصدير من منتجات الصناعة بالاستفادة من الموقع التصديري المميز للسعودية بين قارات العالم، وكموقع استراتيجي للصناعات بين أوروبا وآسيا.