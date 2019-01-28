السعودية: 15 مليار ريال استثمارات أولية في قطاع التعدين

قال نائب وزير الطاقة للتعدين في السعودية خالد المديفر، إن دراسة استغرقت عدة سنوات، وشملت تاريخ التعدين في السعودية الذي يمتد لنحو 80 سنة، انتهت إلى تقدير قيمة موارد التعدين في الأراضي السعودية بنحو 5 تريليونات ريال، أو 1.3 تريليون دولار.

وأضاف المديفر في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش مؤتمر تدشين #برنامج_تطوير_الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي عقد اليوم في الرياض، إن المملكة رصدت 15 مليار ريال ميزانية أولية للاستثمار في قطاع التعدين.

وقال: "هذه الموارد موجودة في الأرض وجهدنا يتركز حول كيفية استخراجها وجعلها قيمة مضافة للاقتصاد، وتنمية المناطق النائية، وقد تم إعداد استراتيجية من 42 مباردة، وميزانيتها 15 مليار ريال لاستخراج هذه الموارد وزيادتها وكلها استثمارات حكومية".

وأوضح أن #قطاع_التعدين يساهم بنحو 17 مليار دولار في #الاقتصاد_السعودي حاليا، فيما من المستهدف مضاعفة هذه المساهمة 4 مرات إلى 65 مليار دولار بحلول 2030.

ولفت المديفر إلى أن قطاع التعدين في المملكة يتطلب استثمارات كبيرة ومن المستهدف ضخ 120 مليار دولار حتى عام 2030.