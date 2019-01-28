135 مليار ريال استثمارات بقطاع النقل السعودي حتى 2030

قال وزير #النقل السعودي نبيل العامودي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن المملكة ستستثمر نحو 135 مليار ريال في قطاع النقل حتى العام 2030.

وأضاف العامودي خلال المقابلة على هامش مؤتمر تدشين #برنامج_تطوير_الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إن الخطة المتكاملة للسكك الحديدية تستهدف أن يصل الإجمالي إلى 9200 كلم، تتضمن 4500 كلم متر من السكك الحديدية متوفرة حاليا.

وقال "نستهدف الانتهاء من إعداد 2200 كيلومتر من #السكك_الحديدية بحلول عام 2030".

وأشار العامودي إلى أنه سيتم اليوم توقيع عقود بنحو 15 مليار ريال في قطاع الموانئ، وتوجد عدة عقود مع المشغلين في القطاع بالإضافة إلى تجديد عقود التشغيل، ومن المتوقع استثمارات جديدة في ميناءي جدة والدمام بنحو 15 مليار ريال، وهذه العقود ستوقع اليوم.

ولفت وزير النقل السعودي إلى أنه تم الإعلان عن تأسيس وتوسعة 5 مطارات على هامش إطلاق برنامج الصناعة، وجزء منها سيكون للقطاع الخاص.