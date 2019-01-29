الإمارات.. توجه لمعايير اتحادية للاستثمار الأجنبي

كشف عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بدولة الإمارات، أن لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر برئاسة وزير الاقتصاد التي شكلها مجلس الوزراء، أول من أمس، ستتولى مهمة تذليل كل الصعوبات التي قد يواجهها الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف آل صالح بحسب صحيفة البيان الإماراتية، أن اللجنة ستعمل على التنسيق بين كل الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر.

كما ستقوم اللجنة بالعمل على توحيد الإجراءات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر بين مختلف إمارات الدولة، ووضعها في لوائح جديدة بطريقة ميسّرة وسهلة للمستثمر الأجنبي.

كما ستعمل اللجنة على توفير كل البيانات والأدلة والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمر الأجنبي بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

وقال المسؤول الإماراتي إن إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بوزارة الاقتصاد ستقوم بعمل الأمانة العامة للجنة الجديدة.