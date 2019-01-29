بريكست فوضوي أو ناعم؟.. البريطانيون قلقون على طعامهم

لم يبق سوى أسابيع على خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي وحتى الساعة الغموض لا يزال يسيطر على مصير الـ #بريكست لذا بدأ بعض البريطانيين أخذ الأمور على عاتقهم.

وبعيداً عن دراما ويستمنستر في المناقشات الحكومية، يستعدُ البريطانيون للبريكست بطرقٍ مختلفة، فرجلُ الأعمالِ جيمس بلايك يبيعُ "صندوقَ البريكست" الذي يحتوى على وجباتٍ تكفي لمدةِ 30 يوما، وهدفُه إسعافَ المستهلكين في حالِ حدوثِ السيناريو الأسوأِ و هو خروجٌ من دونِ اتفاقٍ يصحبُه انقطاعُ سلاسلِ توريدِ الأغذيةِ وشحُ الأطعمةِ الأساسية.

ويقول جيمس بلايك، رئيس شركة أغذية في لندن: نحن نمر الآن بعملية البريكست لا يتحكم فيها أحد ولا أحد يعرف ماذا يحصل فالحكومة لا تعرف ماذا يحصل ولكن أنت يمكنك التحكم فيما يحصل من خلال السيطرة على الأمر بنفسك، وأحد هذه الخيارات أن تكون مستعدا ولديك الطعام الذي يكفيك.

ويشمل الصندوقُ المُسعرُ بـ295 جنيهاً 60 وجبةً منها دجاجُ بالتكا ماسالا ولحمٌ مفرومٌ بالتشيلي إلى جانبِ فلترٍ للمياه. ويقولُ بلايك إن هناك إقبالا قويا على الصناديقِ مع ازديادِ خطورةِ خروجِ فوضوىٍ من أوروبا.

أما المواطنة البريطانية، ليندا مايل، فتقول إنها بدأت تفكر أن الاحتياجات اليومية قد لا تكون متوفرة، وهذا أيضا يعني أن أسعار الأغذية قد ترتفع وقد يكون هناك شح في المنتجات، وكل هذا يعني أن الوضع سيكون صعباً جدا بعد البريكست.

كما أن هناك من يحاولُ التأثيرَ على العمليةِ السياسيةِ مثل صاحبِ مطعمٍ إيطالي قد يواجهُ صعوبةً في تحصيلِ المكوناتِ الأساسيةِ لإطباقهِ إذا فُرضتْ قيودٌ على حركةِ البضائع.

ويقدم هذا المطعمُ خصما بنسبةِ 25% على #البيتزا لكلِ زَبونٍ يُظهِرُ رسالةً وبريدا إلكترونيا يؤكد أنه اتصلَ بالنائبِ الذي يُمثلهُ في البرلمانِ يطلبُ إجراءَ استفتاءٍ ثانٍ.

من جهته يقول أوليفر كيني، وهو مالك مطعم: نحن لا نعارض فكرة البريكست بحد ذاتها، لكن ما نعارضه هو الغموض وفي رأيي فإن إجراء استفتاء ثانٍ هو أسرع طريقة للخروج من هذا الغموض.

ومع كل هذه التطورات ستكون حركةُ الأفرادِ أيضا مهمةٌ بالنسبة لمطعم البيتزا هذا الذي يوظف 5 أفرادٍ أوروبيين قد يحتاجون إلى تأشيراتِ إقامةٍ جديدة.

ويقول كيني إن البيتزا الماغاريتا ستكونُ الأكثرَ تأثرا بالبريكست، لأنه يستوردُ الجبنَ والدقيقَ والطماطمَ من إيطاليا.

وربما يلجأ بعض المواطنين إلى تخزين الأطعمة، تحسباً لانقطاع بعض المنتجات، لكن كلُ السيناريوهات ستظل مطروحة في مسلسلِ البريكست، فكلما استمرتْ حالةُ الغموضِ اتخذَ الأفرادُ والشركاتُ قراراتِهم دونِ انتظارِ النتيجةِ النهائية.