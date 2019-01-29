بعد شكوى الإمارات.. ما إجراءات منظمة التجارة بحق قطر؟

أوضح خبير التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي في مقابلة مع "العربية"، أن الشكوى التي قدمتها #الإمارات اليوم ضد قطر إلى منظمة التجارة العالمية، هي الدعوى الثالثة التي تقام من قبل أعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وفيما أشار إلى أن #قطر قد رفعت دعوتين سابقاً ضد المنتجات الإماراتية واليوم رفعت الإمارات بدورها دعوى ضد قطر إلى المنظمة، يبيّن أن هذه الدعاوى تأتي في إطار المقاطعة القطرية التي فرضتها الدول الرباعية.

ولفت إلى أن هاتين الدعوتين تستندان إلى المادة 20 و21 من اتفاقية تنص على منع الدول في حظر دخول المنتجات إليها، إلا إذا ثبت أن هذه المنتجات تضر بالصحة والبيئة والأمن، وهذا ما استخدمته الدول الرباعية في حظر المنتجات القطرية من دخول بلادها، إلى جانب حظر الخطوط القطرية من عبور أجوائها.

وقال: "نتحدث عن منع منتجات سواء كانت سلعا أو منتجات خدمية من الدخول إلى قطر عن طريق دولة ثالثة أو طرف ثالث".



الإجراءات والمفاوضات

وأفاد العلمي أنه بعد الشكوى التي قدمتها الإمارات اليوم ضد قطر إلى منظمة التجارة العالمية، تبدأ جولة من المفاوضات بين الدول المتنازعة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية لمدة 60 يوما، وإذا لم تنجح هذه المشاورات بين البلدين حينها تلجأ الدولتان إلى هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة التي تصدر قرارها خلال 6 أشهر إلى 12 شهرا، ومن ثم الاستئناف 6 أشهر ليصبح القرار نافذا.

غرامات ورسوم جمركية؟

وفي حال صدر قرار من المنظمة ضد قطر بشأن الشكوى المرفوعة من الإمارات، يوضح العلمي أن الإجراءات تبدأ من وضع غرامات على قطر من خلال الرسوم الجمركية وقد تشتد وطأةً لتصل إلى حد الطرد من منظمة التجارة العالمية.

تأتي الخطوة التي اتخذتها #الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات و #السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

كما قامت #قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.