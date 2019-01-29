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تيريزا ماي تعتزم طلب إعادة التفاوض على "البريكست"

المصدر: لندن - أب
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها تعتزم أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على اتفاق #البريكست، وتغيير ضمانة مثيرة للخلاف والخاصة بالحدود الإيرلندية.

لكن #الاتحاد_الأوروبي يصر على أنه لن يعيد التفاوض بشأن "المساندة" الحدودية أو أي جزء آخر من اتفاق الانسحاب.

ويناقش المشرعون البريطانيون ويصوتون اليوم على الخطط المنافسة للخطوات التالية في عملية البريكست. وتحثهم ماي على دعم دعوة للاستعاضة عن المساندة بـ"ترتيبات بديلة".

وقالت ماي إنه من الواضح أن "هذا المجلس يريد إجراء تغييرات على المساندة"، وتريد أن "تعود إلى بروكسل بأوضح تفويض ممكن".

وأضافت أنها تأمل في إحداث تغييرات وإعادة اتفاقها المعدل إلى البرلمان، حيث رفضه المشرعون يوم 15 يناير.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.

كلمات دالّة

#الاتحاد الأوروبي, #بريطانيا, #البريكست

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