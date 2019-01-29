صندوق التنمية الصناعية السعودي: 157 مليار ريال قروض

أكد مدير عام #صندوق_التنمية_الصناعية السعودي، إبراهيم المعجل، أن الصندوق يهدف إلى التوسع في القطاعات التي يقوم بخدمتها، موضحاً أن التمويلات التي اعتمدها الصندوق تزيد قيمتها على 157 مليار ريال.

وأشار المعجل في مقابلة مع "العربية" على هامش ملتقى تطوير الصناعة الوطنية، إلى أن التوسع سيشمل خدمة قطاعات #الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

كما أشار إلى التوسع في تمويلات توفر مختلف #الخدمات_المالية التي باتت القطاعات تحتاجها نتيجة التوسع في أعمالها، وتنفيذاً للبرامج الرامية إلى تنويع اقتصاد المملكة.

وقال إن هذه التوسعات ستكون ممكنة بعد زيادة رأسمال #الصندوق من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال.

وتحدث عن استهداف الصندوق للمشاريع التي تعزز التوسع في توظيف الشباب والشابات السعوديات، ولذلك استثمرنا في تطوير الكوادر عبر إبرام اتفاقية مع جامعة #ستانفورد الأميركية لتدريب 70 شاباً وشابة كل سنة.