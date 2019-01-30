الأوروبيون متمسكون باتفاق "بريكست"

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف "بريكست"، ميشال بارنييه، إن الاتحاد الأوروبي يقف متحداً في الدفاع عن اتفاق البريكست مع بريطانيا، وذلك بعد أن فازت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتفويض برلماني لإعادة فتح الاتفاق.

وأضاف بارنييه اليوم الأربعاء، أن "مؤسسات الاتحاد الأوروبي تظل موحدة، ونحن نتمسك بالاتفاق الذي توصلنا إليه مع المملكة المتحدة، والذي ليس موجها ضدها".

جاءت تصريحات بارنييه بعد أن التقى مسؤولين بارزين في البرلمان الأوروبي لمناقشة التصويت على #البريكست في البرلمان البريطاني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي خلال أقل من شهرين، لكن النقطة الشائكة الرئيسية في لندن لإبرام اتفاق البريكست هي ما يسمى ترتيبات شبكة الأمان أو (باكستوب).

وتهدف هذه الترتيبات إلى ضمان عدم أخذ وقت طويل في التفتيش الجمركي على الحدود الأيرلندية، بعد مغادرة بريطانيا، إلى أن يتم العثور على ترتيب أفضل.