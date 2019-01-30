البرلمان البريطاني يقر تعديلين على صفقة "البريكست"

أقر #البرلمان_البريطاني تعديليْن، من أصل 7 تعديلات مقترحة في صفقة "ماي" للبريكست، أحدهما يضمن دخول تيريزا ماي في جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

التعديل الأول كان باستبعاد البرلمان لاحتمالية عدم التوصل لصفقة للخروج من الاتحاد، وهو السيناريو الذي يثير ذعر الأسواق المالية ورجال الأعمال. وإن لم تتم الإشارة بشكل واضح إلى كيفية تجنب هذا الاحتمال.

التعديل الآخر والأكثر أهمية، هو استبدال فقرة الـ #Backstop "بترتيبات أخرى" لضمان تجنب الحدود القاسية مع جمهورية أيرلندا.

وهو ما أعقبه تأكيد رئيس المجلس الأوروبي Donald Tusk مجددا أن هذه الفقرة "غير مطروحة للتفاوض." ليمنح البرلمان "ماي" مهلة قدرها أسبوعين لإعادة التفاوض مع بروكسل حول التعديل المقترح.