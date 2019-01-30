بسبب الإغلاق..البيت الأبيض لن يقدم ميزانية 2020 بموعدها

قال مسؤول كبير في #البيت_الأبيض الثلاثاء إن البيت الأبيض لن يلحق الموعد النهائي لتقديم الميزانية المقترحة لعام 2020 للكونغرس الأميركي في أعقاب الإغلاق الجزئي الحكومي الذي استمر 35 يوما.

وأضاف المسؤول أن مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض يعمل على جدول معدل لإرسال الميزانية المقترحة.

ووفقا للقانون، من الفترض أن يرسل البيت الأبيض مقترحه في الاثنين الأول من فبراير شباط.

وكان جزء كبير من مكتب الميزانية التابع للبيت الأبيض في إجازة بسبب الإغلاق.

وكان أعلن مكتب الميزانية في #الكونغرس_الأميركي أن الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة الفيدرالية الأميركية لأكثر من شهر كلف إجمالي الناتج الداخلي للبلاد 11 مليار دولار، بينها 3 مليارات لن يكون من الممكن تعويضها.

وذكر المكتب أن ثلاثة مليارات دولار من هذه الخسائر الإجمالية تمثل حوالي 0,02% من توقعات إجمالي الناتج الداخلي للعام 2019.