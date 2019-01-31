السعودية: 10 مليارات ريال تدفقات متوقعة بقطاع الصحة

أكد الوكيل المساعد للاستثمار في وزارة #الصحة_السعودية، فياض دندش، أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على الفرص في قطاع الصحة في السعودية.

وأشار في مقابلة مع "العربية" على هامش #معرض_الصحة_العربي 2019 المنعقد في دبي، إلى توقعات بأن تبلغ التدفقات النقدية إلى هذا القطاع 10 مليارات ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال إن الإنفاق السنوي على القطاع الصحي السعودي يبلغ 135 مليار ريال.

وتحدث عن حاجة القطاع في السعودية إلى 15 ألف سرير خلال السنوات العشرة المقبلة. يذكر أن 7 جهات حكومية سعودية تشارك في الدورة الحالية من معرض الصحة العربي.