نائب رئيس حكومة لبنان: ما قيل عن إعادة هيكلة الدين خطأ

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني ووزير الصحة، غسان حاصباني، أنه من غير المطروح على الإطلاق خفض سعر صرف #الليرة_اللبنانية أو إعادة هيكلة الدين العام، بل خطوات لإعادة هيكلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وفي وقت أشار حاصباني في مقابلة مع "العربية"، إلى أن الوضع النقدي تحت السيطرة رغم المصاعب الاقتصادية، أفاد: "ما قيل عن إعادة هيكلة الدين العام خطأ ولم يناقش".

ونوه حاصباني بفرص للاستثمار بعوائد عالية في قطاعات الاتصالات والكهرباء، مشددا على أن الفرصة متاحة للإصلاح لكنه بحاجة لقرار سياسي.

وبحسب تقرير صادر عن مصرف Morgan J.P، رأى أن لبنان قادر على تفادي التعثر في سداد استحقاقات السندات هذا العام، بفضل وفرة الاحتياطيات الأجنبية البالغة نحو 34 مليار دولار، لكن ذلك يتوقف على استمرار تدفقات الودائع إلى الجهاز المصرفي.