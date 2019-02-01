اليابان وأوروبا تطلقان أكبر منطقة تجارية بالعالم

تدخل اتفاقية للتجارة الحرة بين #اليابان والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، مما يخلق أكبر منطقة تجارة مفتوحة في العالم ويغطي نحو ثلث الاقتصاد العالمي.

وتأتي هذه الاتفاقية الضخمة بمثابة توبيخ للتهديدات الحمائية خاصة من جانب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسوف تغطي نحو 635 مليون شخص.

وبموجب الاتفاقية، ستزيل اليابان الرسوم الجمركية على 94% من جميع الواردات من #الاتحاد_الأوروبي، بما في ذلك 82% من المنتجات الزراعية والسمكية، وفقا لـ"الألمانية".

وسيلغي الاتحاد الأوروبي في المقابل 99% من الرسوم على وارداته من اليابان، كما سيلغي الرسوم على السيارات والشاحنات اليابانية في العام الثامن وأجهزة التلفاز في العام السادس بعد تطبيق الاتفاقية.

وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي: "هذه الاتفاقية تشمل كل شيء".