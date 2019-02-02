رداً على ترمب..الأوروبيون يفرضون اليوم رسوماً على الصلب

أفادت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بأن التكتل المؤلف من 27 دولة سيفرض قيوداً على واردات الصلب، بدءاً من اليوم السبت رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على المعادن.

وتشمل القيود حصصاً لواردات الصلب، في استجابة لمخاوف المنتجين في الاتحاد الأوروبي الذين يقولون إن أوروبا قد تتعرض لإغراق بالصلب الذي لم يعد يجري تصديره إلى الولايات المتحدة.

وستكون هناك سقوف للدول الرئيسية المصدرة، وستطبق الحصص لفترات مدة كل منها ثلاثة أشهر، بهدف كبح المخزونات. ومصدرو الصلب الرئيسيون إلى #الاتحاد_الأوروبي هم الصين والهند وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأوكرانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الإجراءات الجديدة من المنتظر أن تبقى سارية لما يصل إلى ثلاث سنوات، لكن يمكن مراجعتها في حالة تغير الظروف. ومن المنتظر أن ترتفع الحصص بنسبة 5% بدءا من أول يوليو 2019، وأن تزيد مرة أخرى بنفس النسبة بعد ذلك بعام.

وأضافت المفوضية، التي أجرت تحقيقاً، أن أحجام واردات #الاتحاد_الأوروبي من الصلب زادت بشكل كبير من مارس 2018، عندما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم. وفي يونيو، مددت واشنطن هذه الإجراءات لتشمل الاتحاد الأوروبي.

وسيستثني الاتحاد بعض الدول النامية وجنوب أفريقيا ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وأبرزها النرويج، من الحصص.