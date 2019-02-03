الصين.. قوة "الخدمات" في مواجهة تباطؤ الصناعة

أظهر مسح خاص، اليوم الأحد، أن قطاع الخدمات الضخم في الصين حافظ على وتيرة نمو قوية في يناير رغم أن المعدل انخفض قليلاً ليواصل دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تباطؤ الصناعة.

ونزل مؤشر تساي شين/ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 53.6 في يناير، من 53.9 في ديسمبر، لكنه يظل أعلى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

واستمرت المبيعات الخارجية في دعم القطاع، وزادت أنشطة التصدير الجديدة بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عام، بفضل جهود شركات الخدمات الصينية لجذب العملاء الأجانب. ونمت الطلبيات الجديدة إلى 52.6 من 52.3 في ديسمبر.

وقوة قطاع الخدمات، الذي يسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للصين، مهمة لمواجهة تباطؤ قطاع الصناعة.

وتأثرت المصانع الصينية جراء إعادة هيكلة طويلة الأجل، وحملة لمكافحة التلوث والتوترات التجارية بين #الصين والولايات المتحدة.

ونزل مؤشر تساي/شين المجمع لمديري المشتريات في قطاعي الصناعة والخدمات الذي أُعلن اليوم أيضاً إلى 50.9 في يناير، من 52.2 في ديسمبر.

وسجل مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي لشهر يناير، الذي أُعلن يوم الجمعة 48.3، وهو أقل مستوى له منذ فبراير 2016.