تعرف على مشاريع شبكة السكك الحديدية المنتظرة بالسعودية

قبل سنوات قليلة فقط، كانت خريطة #السكك_الحديدة_في_السعودية بسيطة جدا لبلد تتجاوز مساحته مليوني كيلومتر مربع.

كانت البداية بخط شحن البضائع بطول 564 كيلومتراً، من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الرياض.

ومن ثم أنشئ خط لنقل الركاب بطول 449 كيلومتراً، مروراً بقيق.

التطور الأكبر في السنوات الماضية، كان إنشاء قطار الشمال الجنوب الذي تديره شركة سار، بطول 2750 كيلومتر، وبتكلفة 10 مليارات ريال.

هذا المشروع بتفرعاته له سيكون له تأثير اقتصادي هائل.

يتكون قطار سار من خطين رئيسيين، الأول من الرياض إلى القصيم وحائل، ومنها إلى #الجوف ثم إلى القريات عند الحدود الأردنية.

وفي الجانب الآخر، هناك هذا الخط المهم جدا من الجوف إلى مكامن الفوسفات ومجمع وعد الشمال.

أما الخط الثاني فيتفرع، وله أهمية كبيرة في نقل الثروات المعدنية، والبوكسايت تحديدا، إلى مناطق المعالجة والتصدير في رأس الخير، وكذلك إلى المناطق الصناعية في الجبيل والدمام.

إلى الغرب، يوجد الشريان الحيوي لنقل الركاب والحجاج، إنه #قطار_الحرمين السريع للركاب بطول 450 كيلومترا، والذي بدأ التشغيل العام الماضي، وقد بلغت تكلفته 63 مليار ريال.

وهو خط حديدي يعمل بالكهرباء بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمدينة جدة و #مدينة_الملك_عبدالله الاقتصادية برابغ بسرعة 300 كلم في الساعة.

هذه هي الخريطة الحالية، لكنها ستكون مختلفة تماما بعد سنوات قليلة، مع إضافة 2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدة إليها.

أهم هذه المشاريع مشروع الجسر البري الذي سيربط شرق المملكة بغربها، بطول 1150 كيلومترا.

أهمية هذا الخط لا تتوقف عند نقل الركاب، بل تتعداها إلى نقل البضائع عبر المدن وموانئ الخليج العربي والبحر الأحمر.

من المتوقع أن يكلف ما بين 50 و60 مليار ريال.

وفي شرق المملكة، تشمل المشاريع المستقبلية خط القطار الخليجي، والذي يتضمن 628 كلم داخل الأراضي السعودية بين الحدود مع الكويت شمالا، والحدود مع الإمارات جنوبا.

وهناك أيضا مشروع الجسر الجديد مع #البحرين ، الموازي لجسر الملك فهد، والذي من المتوقع أن يتضمن خطا للسكك الحديدية.

وفي المدى الأبعد، تتضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل ضمن #رؤية_2030 ، مشاريع أكثر طموحا، تزيد طول السكك الحديدة إلى 9200 كيلومتر لربط مناطق أخرى شمالا وجنوبا.