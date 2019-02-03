IMF: اقتصاد الإمارات بدأ بالتعافي وسينمو 3.7% في 2019

كشف تقرير لبعثة صندوق النقد الدولي، أن #الاقتصاد_الإماراتي بدأ بالتعافي من حالة التباطؤ التي شهدها نتيجة انخفاض أسعار #النفط خلال عامي 2015 و2016.

وأكد صندوق النقد الدولي "IMF" تعافي #الاقتصادي_الإماراتي من حالة التباطؤ التي شهدها في الفترة بين عامي 2015 و2016 نتيجة لانخفاض أسعار النفط.

ولم يتوقف التقرير عند ذلك بل توقع زيادة زخم النمو في السنوات القليلة القادمة مع ارتفاع الاستثمار والائتمان المقدم للقطاع الخاص.

كما أكد الصندوق أن الدفعة الإيجابية المتوقعة للقطاع السياحي والمتعلقة بمعرض إكسبو 2020 سترفع وتيرة النمو للقطاع غير النفطي، ولهذا توقع الصندوق أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي إلى 3.9%، في العام الحالي، ويتبعه نمو بنسبة 4.2% العام المقبل.

وبشأن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي توقع الصندوق نموا كليا بنحو 3.7% للعامين الحالي والمقبل.

وأشار الصندوق إلى أنه رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة أوائل العام الماضي فإن نسبة التضخم ستبقى منخفضة.

وشملت نظرة الصندوق الإيجابية أوضاع #البنوك المحلية، فعلى الرغم من ارتفاع #الديون_المتعثرة في فترة التباطؤ الاقتصادي فإن البنوك تتمتع بمستوى جيد من السيولة ورأس المال.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن إجراءات المالية للحكومة سواء على مستوى إجراءات التيسير المالي بالإضافة إلى تكثييف الإصلاحات الهيكلية عززت الوضع المالي للموازنة.

وتوقع الصندوق أن يتحول رصيد المالية العامة الكلي إلى تحقيق فائض في العام المقبل بفضل ارتفاع أسعار النفط وأن يظل الرصيد إيجابيا على المدى المتوسط.