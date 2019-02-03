مصر.. تحالفات إقليمية تستثمر 24 مدرسة لـ 30 عاماً

وقعت #وزارة_المالية_المصرية 8 عقود مع 8 شركات استثمارية مصرية وعربية لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P".

وقال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع #القطاع_الخاص في وزارة المالية المصرية، إن شركات سعودية مشاركة في هذه التحالفات الفائزة بالعقود، موضحاً في مقابلة مع "العربية" أن العقود تتضمن إنشاء 24 مدرسة جديدة تضم ألف فصل دراسي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 650 مليون جنيه.

وأوضح أن عملية الترسية سبقها تأهيل للمشروعات المطروحة والشركات المتقدمة، وبموجب العقد "ستظل الأراضي ملك الدولة وتقيم الشركات المدرسة وتديرها وتتقاضى رسوم التعليم لمدة 30 سنة، وبعد ذلك تعود ملكية المدرسة كاملة للدولة".

وشرح أن #المدارس التي ستنشأ، ستقدم خدماتها للطبقة المتوسطة، التي تتطلع إلى تعليم باللغة العربية ولغتين أجنبيتين، وستكون الأسعار مناسبة لهذه الطبقة، مشيراً إلى قدرة المسثتمرين على خفض التكاليف بالاستفادة من الأراضي الحكومية الممنوحة بهذه العقود.

وسوف تقام هذه المدارس في مناطق جغرافية مختلفة في سبع محافظات هي #القاهرة والجيزة ودمياط والغربية و #الشرقية والقليوبية والمنوفية.