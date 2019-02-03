"موديز" تحذر مجدداً: الوضع المالي في لبنان خطر!

بعدما خفضت #موديز مؤخرا تصنيف لبنان السيادي، عادت الوكالة لتحذر من خطورة الوضع المالي، مشددة على أهمية وضع الحكومة الجديدة سياسة إصلاحية وتقشفية شاملة.

وذلك لضمان الحصول على 11 مليار دولار من الدعم الاستثماري، والتي تعهدت بتقديمها الدول المانحة من خلال مؤتمر CEDRE في إبريل من العام الماضي.

وحذرت الوكالة أيضا من صعوبة تطبيق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام، وذلك في ظل ضعف معدلات النمو الاقتصادي، وضعف نمو الودائع.

من جهة أخرى، تعهد "البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير" باستثمار 1.1 مليار يورو في لبنان، خلال السنوات الست المقبلة.

وقال البنك إنه مهتم بالاستثمار في مشاريع في البنية التحتية وقطاع الطاقة، والأنشطة الزراعية والتصنيع.