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حكومة لبنان الجديدة تعطي نظرة تفاؤلية لـ"موديز"

المصدر: لندن – رويترز
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قالت موديز إن تشكيل حكومة جديدة في #لبنان إيجابي للتصنيف الائتماني للبلاد، إذ سيساعد في الإفراج عن حزمة دعم دولي قيمتها 11 مليار دولار لأجل 5 سنوات عُرضت العام الماضي.

وأفاد محللو #موديز في تقرير جديد "الإعلان إيجابي على الصعيد الائتماني حيث نتوقع أن تنفذ الحكومة الجديدة الإصلاحات المالية الضرورية لإتاحة حزمة استثمارية بقيمة 11 مليار دولار على مدى خمس سنوات تعهد بها المانحون الدوليون".

لكن التقرير حذر من أن المخاطر تظل كبيرة في ضوء ضعف النمو الذي سيشكل تحديا لمساعي الحكومة لضبط الأوضاع المالية.

وقال "الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظلان ضعيفين ما استمر غياب ثقة المستثمرين وأثره السلبي على نمو الودائع، وبالتالي يزداد خطر أن تتضمن استجابة الحكومة إعادة هيكلة للدين أو ممارسة أخرى لإدارة الالتزامات قد تنطوي على تخلف عن السداد".

تصنف موديز لبنان حاليا عند ‭‭Caa1‬‬، وهو بمنزلة تحذير من مخاطر كبيرة في ديونه.

كلمات دالّة

#الليرة اللبنانية, #موديز, #البنوك اللبنانية, #لبنان, #اقتصاد لبنان

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