دبي تخطط لإنفاق ملياري درهم لبناء مدينة تجارة إلكترونية

قالت #دبي_الجنوب إنها تستهدف إنفاق ملياري درهم (545 مليون دولار) لبناء مدينة تجارة إلكترونية حرة تتيح للشركات الأجنبية الملكية الكاملة.

وعادة ما لا يحوز المستثمرون الأجانب خارج مناطق التجارة الحرة في دبي وفي #الإمارات العربية المتحدة عموما أكثر من 49 %، بينما يمتلك المواطنون الإماراتيون النسبة الباقية، بحسب ما ورد في "رويترز".



وقالت شركة التطوير الحكومية إن #منطقة_التجارة_الحرة الجديدة "إيزي دبي" التي ستقام على مساحة 920 ألف متر مربع، تستهدف جذب الاستثمارات في التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وقطاعات أخرى ذات صلة، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ البناء في 2019.



وتتخذ سوق.كوم، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في المنطقة والتي اشترتها أمازون في 2017، من دبي مقرا. وتضم الإمارة أيضا نون.كوم، وهي موقع للشراء عبر الإنترنت أقامه محمد العبار.



وأوضح المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب محسن أحمد لرويترز، أن الشركة تخطط لاستثمار ملياري درهم على مدى 4 سنوات في المنطقة، لكن الإطار الزمني للإنفاق سيتوقف على الطلب.



وأضاف أحمد أن الأموال، التي تخطط دبي الجنوب لجمعها من بنوك ومؤسسات أخرى، ستُنفق على البنية التحتية والمكاتب والمخازن.



وستقع إيزي دبي في جنوب الإمارة بالقرب من مشاريع صناعية وسكنية ومطار دبي الثاني، #مطار_آل_مكتوم الدولي.