مصر تتجه للإفراج اللحظي عن البضائع بـ"النافذة الواحدة"

أعلنت #وزارة_المالية_المصرية أنه سيتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل في جميع الموانئ المصرية بحلول العام 2020.

وأكد وزير مالية مصر محمد معيط، خلال الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمنظومة "النافذة الواحدة"، أن تطبيق هذه المنظومة سوف يسهم في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير.

وأوضح أن تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليًا لنحو 20 ألف جنيه بسبب طول فترة بقائها منذ ورودها إلى الميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوماً لحين استخراج ووصول الافراج الجمركي عنها.

وتابع: "وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري نظراً لتقليص فترة الافراج الجمركي لتصل إلى 7 أيام على الأكثر، مما يساعد على خفض الأسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي".

وأضاف أن تطبيق المنظومة الجديدة يساهم في تحسن ترتيب #مصر في مؤشر التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تحول مصر لدولة رقمية وتحسن تصنيفها الدولي.

ويهدف تطبيق منظومة "النافذة الواحدة" إلى الإفراج اللحظي عن الحاويات والبضائع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر، وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزي متكامل يستهدف تذليل العقبات التي تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة.

وقال "معيط" إنه سيتم إعداد وثيقة لمشروع "نافذة" تشمل كافة التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل كافة الأطراف والتوقيع عليها من قبل الوزراء الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة العليا المنوط بها الاشراف على المنظومة وإرسالها الي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجاري، والذى بمقتضاه سيتم تطبيق المنظومة الالكترونية " نافذة" وسوف يتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام 2020.

وشدد على أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بنهاية يونيو 2020.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إسماعيل جابر، إنه تم الانتهاء من تصنيف السلع وفقاً لبنود جدول التعريفة الجمركية من حيث السلع الواجب خضوعها للفحص من قبل الهيئة والسلع التي يتم الافراج عنها مباشرة من المنافذ الجمركية.