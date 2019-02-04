نمو معدلات التضخم في تركيا إلى 20.35% خلال يناير

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في #تركيا 20.35% على أساس سنوي ليتجاوز بقليل توقع استطلاع رويترز البالغ 20.29% في ظل صعود أسعار الغذاء بسبب سوء الأحوال الجوية.



وبلغ معدل #التضخم 1.06% مقارنة مع الشهر السابق في يناير كانون الثاني. يشهد التضخم انحسارا منذ سجل ذروة 15 عاما فوق 25% في أكتوبر لكن أحدث رقم يزيد زيادة طفيفة مقارنة مع قراءة ديسمبر كانون الأول البالغة 20.3%.



وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.45% عن الشهر السابق في يناير لتبلغ الزيادة السنوية 32.93%.