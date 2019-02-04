"ميركل" تتجه إلى اليابان لإجراء محادثات تجارية

تبحث الدول الأوروبية عن خيارات جديدة للاحتياط في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، حيث تتوجه اليوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى اليابان برفقة وفد من كبار التنفيذيين يمثلون شركات مثل "سيمنز" و "بيير" لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي.



ومن المتوقع أن يعلن الطرفان عن اتفاق أساسي حول أمن المعلومات من شأنه أن يسمح لمزيد من التعاون.

الجدير بالذكر أن ميركل تصل إلى طوكيو بعد ساعات فقط من إعلان شركة نيسان اليابانية أنها ألغت خطة لصناعة سيارة رياضية في بريطانيا، وسط حالة من عدم اليقين بشأن علاقات البلاد المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت المستشارة الألمانية قد دعت قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إلى تشكيل عملية فصل بريطانيا عن أوروبا بطريقة مسؤولة.