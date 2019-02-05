بريطانيا تتجه لتخفيف الإجراءات الجمركية على سلع أوروبية

قالت الحكومة البريطانية إن معظم السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي سيُسمح لها بالدخول إلى البلاد من دون #فصح_جمركي كامل لثلاثة أشهر على الأقل إذا خرجت بريطانيا من عضوية الاتحاد بدون اتفاق.



وكانت شركات شحن حذرت من أن خروج #بريطانيا من عضوية #الاتحاد_الأوروبي بدون اتفاق قد يؤدي إلى تكدس آلاف الشاحنات على المنافذ الجمركية، حيث ستخضع تلك الشاحنات للمزيد من إجراءات الفحص الجمركي في المنافذ الكبرى مثل دوفر، الذي يمر خلاله 17% من تجارة السلع بالمملكة المتحدة.



وقالت إدارة إتش.آر.إم.سي الجمركية إنها فرضت إجراءات مؤقتة لاستيراد السلع من الاتحاد الأوروبي عبر 20 ميناء بريطانيا ونفق المانش، ستراجعها خلال 3 إلى 6 أشهر بعد التاسع والعشرين من مارس.