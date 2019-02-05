قالت الحكومة البريطانية إن معظم السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي سيُسمح لها بالدخول إلى البلاد من دون #فصح_جمركي كامل لثلاثة أشهر على الأقل إذا خرجت بريطانيا من عضوية الاتحاد بدون اتفاق.
وكانت شركات شحن حذرت من أن خروج #بريطانيا من عضوية #الاتحاد_الأوروبي بدون اتفاق قد يؤدي إلى تكدس آلاف الشاحنات على المنافذ الجمركية، حيث ستخضع تلك الشاحنات للمزيد من إجراءات الفحص الجمركي في المنافذ الكبرى مثل دوفر، الذي يمر خلاله 17% من تجارة السلع بالمملكة المتحدة.
وقالت إدارة إتش.آر.إم.سي الجمركية إنها فرضت إجراءات مؤقتة لاستيراد السلع من الاتحاد الأوروبي عبر 20 ميناء بريطانيا ونفق المانش، ستراجعها خلال 3 إلى 6 أشهر بعد التاسع والعشرين من مارس.
بريطانيا تتجه لتخفيف الإجراءات الجمركية على سلع أوروبية
قالت الحكومة البريطانية إن معظم السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي سيُسمح لها بالدخول إلى البلاد من دون #فصح_جمركي كامل لثلاثة أشهر على الأقل إذا خرجت بريطانيا من عضوية الاتحاد بدون اتفاق.