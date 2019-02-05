صندوق النقد يمنح مصر الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار

أعلن #صندوق_النقد_الدولي، اليوم الاثنين، أنه سيدفع شريحة جديدة من القروض بقيمة ملياري دولار لمصر، بعد مراجعة جديدة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

ودفع الصندوق نحو 10 مليارات دولار منذ نوفمبر 2016 عندما حصلت السلطات المصرية على خطة دعم بقيمة 12 مليار دولار، وفق بيان لهذه المؤسسة، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أعلنت في 25 يناير أن الصندوق مهّد الطريق للموافقة على دفع شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض المخصص لمصر، وأنها ستوصي بالموافقة على دفع هذه الشريحة المؤجلة منذ الخريف.

وكانت لاغارد أشادت بـ"التقدم الكبير" الذي تحققه الحكومة المصرية منذ العام 2016 في مجال الإصلاحات، وهو ما أدى إلى تسجيل معدّل نمو هو الأعلى في المنطقة وخفض العجز في الميزانية العامة وضبط معدّل التضخم.

وتراجع معدّل البطالة إلى نحو 10% وهي "النسبة الأدنى منذ 2011" كما عزّزت السلطات المصرية إجراءاتها للرعاية الاجتماعية، بحسب لاغارد.

وكانت بعثة خبراء تابعة للصندوق أكدت نهاية أكتوبر أن مصر حققت تقدّما اقتصاديا كبيرا، إلا أن تسديد هذه الشريحة تأخر لأسباب لم يكشف عنها الصندوق.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي سيجري مراجعته الأخيرة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار في يونيو.