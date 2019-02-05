طلبيات المصانع الأميركية تهبط على غير المتوقع في نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية أن الطلبيات الجديدة الخاصة بالسلع المصنعة في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع في نوفمبر، في ظل تراجع حاد في الطلب على الآلات والمعدات الكهربائية.



وقالت وزارة التجارة إن طلبيات السلع التي تنتجها المصانع هبطت 0.6% بعدانخفاض بلغ 2.1% في قراءة غير معدلة لشهر أكتوبر تشرين الأول.



وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبيات المصانع 0.2% في نوفمبر. وتأجل نشر التقرير بفعل الإغلاق الحكومي الجزئي في الآونة الأخيرة، والذي استمر لخمسة أسابيع.